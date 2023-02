Papa Francesco rivolto ai giovani di Juba: “Siate voi a riscrivere la storia di Pace”

(PRIMAPRESS) - JUBA (SUD SUDAN) - La seconda giornata del Papa in Sud Sudan, incontrando gli sfollati a Giuba, ha richiamato "la tragedia umanitaria"che si sta consumando nel paese. "Qui ci sono almeno 4 milioni di figli di questa terra sfollati, con l'insicurezza alimentare e la malnutrizione che colpiscei due terzi della popolazione". Ringrazia l'Onu e tutti coloro che li aiutano. "Vi prego di proteggere e rispettare ogni donna. Senza le donne non ci sarà futuro",aggiunge ma con un pensiero anche ad altre aree tormentate come l'Iran e al loro disprezzo delle donne impedendo il diritto allo studio. Ai giovani dice: "Siate voi, di etnie diverse,a riscrivere la storia di pace di questo Paese". - (PRIMAPRESS)