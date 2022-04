Onu: il Segretario Generale Guterres il 26 vola a Mosca per una soluzione di pace in Ucraina

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il segretario generale dell'Onu, Guterres, volerà a Mosca la prossima settima a dal presidente russo Putin per "parlare di cosa si può fare per portare urgentemente la pace in Ucraina". Lo ha detto il portavoce del capo del Palazzo di Vetro. Guterres arriverà nella capitale russa il 26 aprile e avrà colloqui anche con il ministro degli Esteri russo Lavrov. - (PRIMAPRESS)