Onu: il duro discorso di Zelensky “Se non sapete come intervenire potete anche chiudere”

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il duro discorso del presidente ucraino Zelensky ha lasciato in silenzio il Consiglio di Sicurezza dell'Onu che lo ha ha ospitato. "Se non sapete come intervenire difronte a crimini di guerra allora non servite a nulla e potete anche chiudere". Parole pesanti pronunciate prima di un video che ha stentato a partire e dove una ricostruzione degli orrori delle città occupate dai russi sono l'evidenza delle responsabilità della Russia. Troppe volte difronte ad altri conflitti recenti - ha detto Zelensky nel suo intervento - non si è chi si è macchiato di crimini di guerra. "Punizioni che sarebbero servite a preservare le linee di confine per mantenere la pace". E ancora Zelensky affonda l'accusa sulla mission non compiuta da parte dell'Onu per garantire la sovranità degli Stati. - (PRIMAPRESS)