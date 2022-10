Onu, Guterres: “Appello per rinnovare l’accordo su export di grano ucraino e russo”

(PRIMAPRESS) - USA - Lanciato un appello dal segretario Onu, Guterres, affinché si compiano sforzi per rinnovare l'accordo sull'export di grano ucraino, estendendolo anche alle spedizioni di grano russo. L'accordo,siglato a luglio da Russia e Ucraina con Onu e Turchia, ha permesso l'invio all'estero di 9 mln di tonnellate di grano dal Mar Nero, e prevede il rinnovo il 19 novembre se le parti non obiettano. "Esortiamo le parti a fare ogni sforzo per rinnovare l'iniziativa sui cereali del Mar Nero", ha dichiarato il portavoce di Guterres, Dujarric. - (PRIMAPRESS)