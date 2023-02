Onu: approvata la richiesta di ritiro delle truppe russe in Ucraina nell’anniversario dell’invasione

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - il 24 febbraio di un anno fa il mondo ha assistito a uno dei momenti più tragici del dopoguerra: l'invasione armata della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ieri notte, all'anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha chiesto il ritiro "immediato" delle truppe russe, auspicando una pace "giusta e duratura". La risoluzione ha ricevuto 141 voti a favore, sette contrari e 32 Paesi si sono astenuti, tra cui Cina, India, Iran, Cuba, l'Armenia e poi molti Paesi africani, dal Congo all'Uganda, e poi il Kazakistan e l'Uzbekistan. L'astensione di questi paesi serve in buona parte a comprendere la nuova geopolitica della terra con le possibili alleanze in una escalation di conflitto. - (PRIMAPRESS)