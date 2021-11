Oms, Omicron: "Rischio molto elevato diffusione" ma contenuta con la vaccinazione

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - A distanza di una settimana dai primi casi di variante Omicron accertata, compreso il caso italiano (ora sotto osservazione), l'Oms si pronuncia sul rischio "Molto elevato" di una diffusione a livello globale della variante Omicron. Così l'Oms in una raccomandazione inviata ai 194 Stati membri. "Potrebbero esserci picchi con gravi conseguenze, anche a seconda del luogo dove potrebbero manifestarsi". L'Oms insiste sulla necessità di accelerare la vaccinazione anti-Covid "il più rapidamente possibile". Riguardo alla chiusura delle frontiere, invita "a un approccio basato sul rischio". Ad oggi non si segnalano decessi legati alla variante Omicron, precisa l'Oms. Ventilando, così, un eccesso di prevenzione da parte di alcuni paesi come Giappone, Paesi Bassi e Portogallo. - (PRIMAPRESS)