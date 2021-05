Omicidio Rega, il giorno dopo la sentenza di ergastolo per Elder e Hjorth sui media esteri

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sentenza della Corte d’Assise sull’omicidio del brigadiere in borghese Cerciello Rega ha fatto il giro del mondo sui media internazionali. Ieri in tarda serata, dopo una lunghissima camera di consiglio dei giudici durata 11 ore, i due americani sono stati giudicati colpevoli di omicidio e condannati all'ergastolo per l'omicidio all'angolo di una strada di un ufficiale di polizia militare italiano in una mattina di inizio estate 2019, quando i due giovani di San Francisco erano in vacanza a Roma. Finnegan Elder, 21 anni, e Gabriel Natale Hjorth, 20 anni, sono stati giudicati colpevoli dell'omicidio del Vice Brigatiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. E per loro si aprono le porte del carcere a vita. La lunga attesa per la sentenza è stata motivata dall’enorme distanza tra l’accusa e la difesa dei due giovani per cui era stata chiesta addirittura la libertà per legittima difesa. In aula l’atmosfera si era fatta pesante. Poi la pronuncia della sentenza che ha visto la vedova dell'agente appoggiarsi al suo avvocato scoppiando in lacrime. La madre del giovane Elder è crollata contro il marito. Mentre Ethan veniva portato via dalle guardie carcerarie il papà ha gridato: “Finnegan ti amo”. I due americani erano ancora adolescenti il 26 luglio 2019, quando sono avvenuti i fatti nel cuore di una strada poco trafficata nel centro storico di Roma quando sono stati avvicinati dai due militari in borghese, il brigadiere Cerciello Rega e Andrea Varriale. La sentenza, italiana, scrivono i media stranieri, è stata raggiunta senza nessuna attenuante. - (PRIMAPRESS)