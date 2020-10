Omicidio Pamela Mastropietro: domani la sentenza per Innocent Oseghale

(PRIMAPRESS) - ANCONA - Ancora nulla di fatto per la sentenza del processo di omicidio di Pamela Mastropietro. Ieri si è completata solo una parte dell'arringa della difesa di Innocent Oseghale accusato di aver seviziato e fatto a pezzi il corpo della giovane ragazza romana nel 2018.

Domani venerdì 16 ottobre, al tribunale di Ancona si terrà la seconda parte con le dichiarazioni dell'imputato, rimandate per l'ennesima volta, e poi dovrebbe esserci la sentenza. Il procuratore generale di Ancona, ipotizza possibili sviluppi su altre posizioni sospette ma intanto ha chiesto l’ergastolo per il nigeriano per omicidio senza movente. - (PRIMAPRESS)