Oltre 30 mila nuovi positivi. Lockdown più vicino e Conte accelera su nuove misure

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si fa sempre più possibile la dichiarazione di Zone rosse imposte nei territori considerati più a rischio, ma pure l’ipotesi di fermare gli spostamenti tra regioni. Il lockdown nazionale al momento è solo rinviato ma non per molto. Gli oltre 30 mila positivi di oggi spaventano e non poco il governo. Non c’è neanche più il tempo necessario per aspettare i risultati del precedente Dpcm che se ne profila un altro all’orizzonte. Domani si alterneranno riunioni per ipotizzare le nuove misure. E Giuseppe Conte ha deciso di accelerare anticipando l’intervento al Parlamento sulle nuove misure, per poi convocare in serata una riunione per discutere e definire un nuovo dpcm. Prima di arrivare a lunedì, però, l’esecutivo sarà impegnato nell’ennesimo un fine settimana di vertici fiume. E sul tavolo, oltre alle varie misure, c’è anche la scuola: secondo fonti di maggioranza il premier ha avanzato la proposta di conservare la didattica in presenza fino alla seconda media, mentre il resto delle lezioni si potrebbe svolgere a distanza. - (PRIMAPRESS)