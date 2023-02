Oltre 3.800 morti in Turchia e Siria. Si è scavato tutta la notte. Ospedali al collasso

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Sono oltre 3800 i morti finora accertati dalle autorità turche e da quelle siriane che parlano di 1.444 vittime. Il tragico conteggio è durato tutta la notte illuminata dai fari dell'esercito e dei veicoli per continuare a scavare tra le macerie con le squadre dei soccorritori. Le immagini riprese con i droni sono drammatiche per lo scenario di devastazione che mostra interi quartieri ridotti a cumuli di pietre e lamiere. Sono oltre 5mila gli edifici rasi al suolo. Quasi 14.500 persone sono rimaste ferite secondo il bollettino emesso dal governo di Ankara. Gli ospedali sono al collasso e si attendono le tende sanitarie da campo che dovrebbero arrivare con le squadre di soccorso dell'Unione Europea. Ad Aldana in Turchia sono già arrivate le squadre italiane dei Vigili del Fuoco insieme al team medico del 118. - (PRIMAPRESS)