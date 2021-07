Olimpiadi Tokyo: il rischio di disputarle a porte chiuse per l’impennata di Covid-19

(PRIMAPRESS) - TOKYO - L'impennata dei nuovi casi di Covid-19 in Giappone a sole tre settimane dall' inizio delle Olimpiadi di Tokyo fa temere che i Giochi possano svolgersi senza pubblico. "Ho chiarito che non avere spettatori è una possibilità" ha dichiarato il premier Yoshihide Suga il quale ha spiegato che una decisione verrà presa in un incontro fra gli organizzatori dei giochi e le autorità cittadine di Tokyo. "Prenderemo provvedimenti dando priorità alla sicurezza e alla protezione delle persone" ha dichiarato Suga.

Intanto anche gli esperti di malattie infettive, tra cui il principale consigliere di Suga per il COVID-19, Shigeru Omi, hanno affermato che tenere le partite senza spettatori è "l'opzione più sicura".

Le osservazioni di Suga di giovedì sono arrivate in risposta a una domanda sui commenti fatti dal leader di Komeito, il partner della coalizione junior del Partito Liberal Democratico al governo, che ha affermato che lo svolgimento delle Olimpiadi senza fan presenti dovrebbe rimanere un'opzione.

"Ho detto che dobbiamo essere alla ricerca di un rimbalzo delle infezioni, ed è esattamente quello che stiamo vedendo ora", ha detto Natsuo Yamaguchi. "Spero che il governo rimanga aperto alla possibilità che non ci siano spettatori e informi il pubblico di eventuali decisioni in modo tempestivo".

Nel frattempo, gli atleti e lo staff che partecipano alle Olimpiadi hanno iniziato ad arrivare in massa in Giappone e dirigersi verso i campi di addestramento.

Più di 100 persone sono atterrate giovedì, secondo il Segretariato di Gabinetto, comprese le squadre tedesche e irlandesi di boxe e di vela e la squadra di calcio australiana. Circa 400 dovrebbero arrivare entro domenica. Il governo centrale ha imposto regole COVID-19 più severe agli atleti e al personale dall'estero dopo che un membro della delegazione ugandese è risultato positivo all'arrivo all'aeroporto di Narita vicino a Tokyo, ma al resto della squadra è stato permesso di continuare con un autobus noleggiato fino alla prefettura di Osaka, dove anche un altro membro è stato trovato infetto.

Secondo i nuovi protocolli, le persone che potrebbero essere state in stretto contatto con qualcuno con un test positivo devono autoisolarsi, con i trasgressori che rischiano la squalifica dalla competizione, multe e persino espulsione.