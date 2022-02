Olimpiadi: chiusura di Pechino 2022 con il passaggio della bandiera a Milano-Cortina 2026

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Si sono chiuse oggi 20 febbraio le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 con la Cerimonia in streaming dove immagini degli atleti in gara si sono alternate con spettacolari fotografie di musica e danza ma sopratutto con il passaggio della bandiera olimpica a Milano-Cortina 2026 ricevuta dalle mani del presidente del Cio Thomas Bach al sindaco di Milano Beppe Sala e al sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. La bandiera arriverà a Palazzo Chigi per poi essere esposta nei due comuni che ospiteranno i prossimi giochi. Il presidente del Comitato olimpico Chai Qi ha espresso il suo ringraziamento a quanti hanno collaborato per il successo di questa edizione: "Noi siamo più forti insieme" ha detto Qi. E poi la soddisfazione per aver ospitato per la prima volta sia i giochi estivi che quelli invernali. Thomas Bach ha aperto il suo saluto in cinese rivolgendosi a Xi Jinping. "Voi atleti vi siete sostenuti ed abbracciati anche se i vostri paesi sono divisi da conflitti. Abbiamo dimostrato che in questa comunità olimpica siamo tutti uguali e più forti da chi vuole dividere. Che i leader del mondo si ispirano al vostro modello di solidarietà e Pace".

La rassegna olimpica invernale di Pechino ha assegnato 109 titoli e 327 medaglie. Il medagliere ha visto primeggiare la Norvegia, Germania e Cina. L'Italia ha chiuso al 13º con 17 medaglie.