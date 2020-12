Ok dell’Ema per il vaccino Pfizer. Il 27 dicembre arrivano in Italia 9.750 dosi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il via libera arrivato da parte dell’Ema al vaccino della Pzifer, ha messo in moto la distribuzione per la consegna in Italia delle prime 9.750 dosi di vaccino in vista del 27 dicembre, giorno scelto dalla Ue per il Vax Day che segna simbolicamente la campagna anti-Covid.

Secondo quanto comunicato anche dalla stessa Pfizer, i veicoli speciali per la consegna del vaccino, lasceranno il Belgio il 24 dicembre e al confine italiano ci sarà l'Esercito a prendere in consegna le dosi che saranno portate al deposito previsto di Pratica di Mare a Roma. La lista delle prime persone a cui verrà inoculato è già programmata, anche se si sta pensando, in via precauzionale di inserire anche alcuni soggetti che sarebbero portatori del virus inglese modificato.

Dal 27 dicembre in poi i veicoli della Pfizer raggiungeranno direttamente i 287 hub individuati dalle Regioni e dal ministero della Salute, tra ospedali e Asl, per la materiale consegna del vaccino, considerato che ogni flacone deve esser conservate a meno 70 gradi in apposite celle frigorifere. - (PRIMAPRESS)