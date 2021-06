Ok da Bruxelles per il Recovery Plan italiano. E domani arriva a Roma von der Leyen

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Pnrr italiano è "ben allineato" al Green Deal, con il 37% di misure indirizzate alla transizione climatica, tra cui progetti di efficientamento energetico degli edifici (Superbonus) e per favorire la concorrenza nel mercato del gas e dell'elettricità. "Soddisfa le raccomandazioni specifiche della Ue". Sarebbe la valutazione della Commissione Ue. Bruxelles rileva poi che al digitale è dedicato il 25%, con misure per digitalizzare imprese,incentivi fiscali per la transizione 4.0,la banda larga e il sostegno a ricerca e innovazione. Intanto domani è attesa a Roma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che sarà ricevuta dal premier Mario Draghi. - (PRIMAPRESS)