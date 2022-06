OHCHR: rapporto sulle vittime del conflitto in Ucraina. I corridoi del grano sollecitati da Draghi

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha reso noto che dall'inizio dell'invasione russa sono stati uccisi 4.481 civili.I feriti sono invece 5.565. Lo scrive Ukrinform. Secondo l'ultimo aggiornamento, le vit- time includono 1.739 uomini, 1.159 donne, 119 ragazze e 125 ragazzi, oltre a 40 bambini e 1.299 adulti. La maggior parte dei civili uccisi è rimasta vittima di bombardamenti, missili e attacchi aerei.

Un rapporto che ha accompagnato anche la visita dei tra leader europei, Draghi, Macron e Scholz che ieri hanno incontrato a Kiev il presidente Zelensky. Lo stesso premier italiano Draghi ieri aveva sollecitato l'intervento di corridoi umanitari sotto osservazione delle Nazioni Unite per i carichi di grano maturo che nelle prossime settimane dovranno essere esportati dall'Ucraina per non rischiare di farlo marcire per l'assedio delle truppe russe. - (PRIMAPRESS)