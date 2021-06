Oggi l’incontro del Sottosegretario di Stato Blinken con il Papa e poi il vertice anti-Daesh

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Il Sottosegretario di Stato americano, Antony Blinken ha fatto questa mattina il suo ingresso in Vaticano dove incontrerà Papa Francesco prima del suo appuntamento a Fiera di Roma con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per la riunione ministeriale plenaria della Coalizione anti-Daesh, per la prima volta a Roma. Un appuntamento che torna dopo due anni, l'ultimo risale al febbraio 2019. Felice di essere in Italia per sottolineare l'importanza dell'unità transatlantica e la relazione forte tra Usa e Italia. Non vedo l'ora di incontrare i miei omologhi, di co-presiedere la ministeriale della Coalizione globale per sconfiggere l'Isis e di partecipare alla ministeriale del G20 a Matera". Lo scrive in un post il segretario di Stato americano, Antony Blinken, arrivato a Roma con una fitta agenda di impegni, per una tre giorni in Italia all'insegna del ritrovato attivismo dell'amministrazione Biden oltre Atlantico e sulle questioni globali. - (PRIMAPRESS)