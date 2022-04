Oggi l’arrivo di Guterres (Onu) a Mosca. Kuleba: “Chieda con forza l’evacuazione da Mariupol”

(PRIMAPRESS) - KIEV - Da ieri notte e fino a tutto venerdì prossimo a Kiev verrà osservato il coprifuoco notturno a causa delle "azioni provocatorie" della Russia,ha detto il respondabile militare regionale, Oleksandr Pavliuk in un post su Telegram. Il coprifuoco durerà dalle 22 alle 5 ora locale. "Durante il coprifuoco è vietato sostare per strada e in altri luoghi pubblici, spostarsi con i mezzi o a piedi",ha detto Pavliuk "ad eccezione di coloro che lavorano a infrastrutture critiche e che hanno un permesso speciale,quindi sono esenti dalla misura".

Intanto questa mattina ci sarà l'arrivo a Mosca del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres per incontrare Vladimir Putin. E il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba chiede a Guterres di "premere" sulla Russia per l'evacuazione del porto assediato di Mariupol. In un'intervista Dmytro Kuleba ha detto che Guterres "dovrebbe concentrarsi principalmente sull'evacuazione di Mariupol". "Questo è davvero qualcosa che l'ONU è in grado di fare.E se dimostra volontà politica, carattere e integrità, spero che ci permetterà di fare un passo avanti", Guterres dopo Mosca sarà a Kiev.

A tre mesi dall'invasione russa dell'Ucraina, le agenzie delle Nazioni Unite stanno lottando per raggiungere i civili assediati nell'est del Paese, dove l'assistenza umanitaria è sporadica. - (PRIMAPRESS)