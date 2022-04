Oggi intervento di Zelensky al Consiglio di Sicurezza dell'Onu sugli orrori di Bucha

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il presidente ucraino Zelensky oggi 5 aprile, interverrà al Consiglio sicurezza dell'Onu e al centro del suo discorso ci saranno gli orrori che in queste ultime 24 ore le tv di buona parte del mondo ha mandato in onda sulle stragi di civili a Bucha e in altre città. "Vogliamo l'indagine più completa e trasparente, con risultati resi noti e spiegati all'intera comunità internazionale",ha detto in un video messaggio "Le vittime potrebbe essere ancora di più a Borodyanka e in altre città liberate: ciò che gli occupanti hanno fatto in molti villaggi nelle aree liberate di Kiev, Chernihiv, Sumy, non si vedeva dall'occupazione nazista di 80 anni fa". In realtà quanto sta accadendo ha messo in evidenza i troppi ritardi accumulati dalla comunità internazionale per l'invio di osservatori sui fatti dell'invasione russa. La stessa Unione Europea si prepara ad emettere un quinto pacchetto di sanzioni che, tuttuavia, stanno risultando essere un boomerang per le stesse imprese europee. Alle sanzioni economiche, osservano alcuni analisti politici, devono essere affiancate dure prese di posizione per punire i crimini contro i diritti umani. Ma la complessa macchina del Tribunale internazionale stenta a partire. - (PRIMAPRESS)