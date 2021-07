Oggi incontro Draghi-Conte, un faccia a faccia per tentare di cambiare il provvedimento giustizia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 19 luglio, alle 17,30, è previsto l’incontro tra il premier Mario Draghi e il neo-leader del M5S, Giuseppe Conte. Qual è il motivo dell’incontro? Giuseppe Conte ha l’intenzione di ricompattare il movimento su quelle che sono state le battaglie identitarie del movimento a partire dal Reddito di cittadinanza per finire alla Giustizia. E saranno questi i temi su cui è particolarmente incentrato l’incontro. L’attesa di questo incontro ha infiammato gli animi degli ex grillini (ora “contiani”) che potrebbero avere effetto sul voto di provvedimenti già programmati. Ostruzionismo e barricate si potrebbero prevedere per cambiare quando disegnato dalla ministra Cartabia sulla giustizia per tornare alla prescrizione in formato “Bonafede”.

Ma se la narrazione di queste ore vuole lasciare intendere che ci sarà battaglia su questi temi è altrettanto vero che queste posizioni potrebbero indebolire sul piano politico il M5S che di fatto ritarderebbe la roadmap di governo che deve attuare il Pnrr nei tempi previsti. - (PRIMAPRESS)