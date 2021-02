Oggi in Senato il programma del premier Mario Draghi tra partiti insofferenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi alle 10 il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà in Senato per presentare il suo programma ed ottenere la fiducia. Dal giorno del suo incarico il premier non ha mai fatto sentire la sua voce e avrebbe preferito che anche alcuni dei suoi ministri avessero fatto altrettanto ma invece non hanno saputo trattenersi dalle schermaglia con i colleghi della variegata maggioranza.

Il programma affronterà argomenti complessi, che al netto dell’emergenza sanitaria e delle vaccinazioni dovrà fare il punto su alcune riforme strutturali e sulle imminenti scadenze del lavoro.

E poi c’è il Recovery fund, una sorta di cartina di tornasele per verificare la credibilità del piano che l’Italia presenterà in Europa. Dall'europeismo e l'atlantismo come linee guida per la politica estera. E poi le riforme, ovvero fisco, giustizia civile e Pubblica amministrazione. Tutto questo con l'urgenza e la necessità di lavorare uniti e compatti per un fine unico che è il bene del Paese e non delle singole forze politiche, nel momento più critico della sua storia dal Dopoguerra. Mario Draghi sarà domattina, mercoledì, in aula al Senato, giovedì alla Camera: i numeri non sono un problema, si preannuncia una maggioranza consistente per la fiducia al governo. Ma il suo discorso ha un'importanza fondamentale perché servirà a capire il progetto di Draghi. A chi ha rimproverato al premier di non comunicare la risposta è stata: “Non abbiamo ancora fatto nulla, quindi non abbiamo niente da dire”. - (PRIMAPRESS)