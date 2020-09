Oggi in piazza a Roma i No-Vax per protestare contro la "Dittatura Sanitaria" da Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo scontro tra le istituzioni e la scienza scoppiato con l’inizio della pandemia e che traspare senza mezzi termini dagli atti desecretati del Comitato Tecnico Scientifico, pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ieri, non ferma la protesta no-vax che oggi pomeriggio alle 16 manifesteranno in piazza a Roma. E’ la protesta trasversale di mamme sopratutto, critiche nell’uso dei dispositivi anti-contagio da Covid e sul distanziamento sociale. Chi scenderà in piazza parla di "dittatura sanitaria" che minerebbe il futuro dei bambini. “Una posizione delicata e fortemente contrastante con quanto sta accadendo in questi giorni” sostiene il presidente nazionale del Sis 118, Mario Balzanelli - in cui si sta assistendo ad una ripresa della curva epidemica e questa volta con soglie d’età notevolmente più basse”.

Altro effetto della protesta potrebbe essere la “contaminazione” di presenze di gruppi estremisti pronti a contestare le politiche adottate dal governo per fronteggiare la pandemia di coronavirus.

Da diversi giorni sui gruppi social c’è un’attività di proselitismo da parte degli organizzatori della manifestazione con slogan del tipo: Siamo contro le museruole-mascherine, contro il lockdown e la vaccinazione di massa”. Ma gli slogan poi spaziano in altri temi dal 5G a Soros e l’Oms.

Quante persone aderiranno alla manifestazione? Le forze dell’ordine prevedono una presenza di circa 2mila persone. - (PRIMAPRESS)