Oggi in CdM un provvedimento urgente dei ristori dal 100 al 200% per evitare tensioni

ROMA - Oggi 27 ottobre è atteso il Consiglio dei Ministri con le misure di ristoro annunciate dal Governo con il nuovo Dpcm. Le risorse a cui starebbe lavorando l'esecutivo, come confermato dalla viceministro dell'Economia, Laura Castelli è "un fondo perduto dal 100% al 200% del calo del fatturato per quelle categorie costrette alla chiusura. In sostanza da 3 a 6 volte la percentuale garantita con il decreto rilancio". Castelli parla di un supporto immediato anche se Gualtieri nei giorni scorsi aveva anticipato che il ristoro ci sarà ma solo intorno al 25 novembre. Probabilmente motivi tecnici che tuttavia creano ulteriori ritardi.Ma l'altra questione in campo sarà l'emergenza terapie intensive già a corto di personale e posti letto.Secondo il sindacato degli anestesisti rianimatori Aaroi-Emac, già prima dell'emergenza Covid-19, mancavano all'appello ben 4mila specialisti. Nel pubblico ci sono 12mila specialisti, 18mila totali. Ma stando all'Aaroi-Emac ne mancano 4mila per coprire il fabbisogno ordinario.A essere necessaria è una riforma del sistema di emergenza delle terapie intensive.