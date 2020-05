Oggi in aula il decreto per le misure urgenti di accesso al credito. PMI sul piede di guerra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà questa mattina, 25 maggio, nell’Aula della Camera, l’esame del decreto legge per le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro ed inoltre dei termini amministrativi e processuali. I lavori inizieranno alle ore 10 ed intorno alle 14 si inizieranno le procedure di voto. A tenere banco sarà sopratutto la discussione dell’accesso al credito per le PMI. Molte organizzazioni di settore hanno rimproverato al governo di aver fatto molti annunci di disponibilità di somme delle aziende ma di fatto non c’è stato un corridoio preferenziale per fare arrivare liquidità nelle casse delle piccole e medie imprese che si sono fermate davanti allo scoglio dell’erogazione senza garanzie patrimoniali. - (PRIMAPRESS)