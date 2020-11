Oggi alla Camera, Conte riferisce sulle nuove misure anti-Covid con l'incognita zone rosse

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 2 novembre alle 12, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe conte, riferirà in aula sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misisure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Le misure restrittive ipotizzate ieri, dopo la lunga giornata d’incontri tra Regioni, Province e Capi gruppo dei partiti politici, sembravano cosa fatta ma le tensioni e il malumore percepito nel paese lascia ancora numerose porte aperte ad un testo definitivo di nuovo Dpcm di novembre. E, oggi, prima di entrare nell’Aula della Camera, Conte potrebbe portare qualche modifica al suo piano restrittivo proprio dopo una nuova riunione di capidelegazione delle forze di maggioranza. L’obiettivo è di firmare il decreto entro domani e renderlo immediatamente attuativo. Nella discussione è ancora in ballo se segmentare le zone rosse a secondo della loro situazione di contagi. Altra discussione divisiva è le segmentazioni per età, aumentando le restrizioni per le persone più fragili, ovvero gli anziani. Inoltre c’è ancora da decidere se il coprifuoco dovrà partire dalle 18 o alle 21 e se estenderlo o meno a tutto il paese. - (PRIMAPRESS)