Oggi il CdM per dare il via libera al Def e ai sostegni per le categorie più colpite

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri torna a convocarsi oggi 15 aprile (ore 14,30) a Palazzo Chigi per ratificare anche lo scostamento di bilancio contenuto nel Documento di economia e finanza (Def) che poi dovrà essere approvato immediatamente in Parlamento. Nel documento di scostamento di bilancio, infatti, sono contenute, infatti, le misure economiche di sostegno alle attività più penalizzate. Parte dello scostamento servirà a costituire un fondo di 20 miliardi da spalmare in 8 anni per la realizzazione di infrastrutture di ammodernamento necessarie. Ma la lista è ancora da perfezionare. Nel frattempo il premier Mario Draghi ha aperto le consultazioni con i partiti di maggioranza per chiudere definitivamente la partita Recovery Plan che dovrà essere inviato a Bruxelles entro la fine di aprile perché eventuali ritardi nella consegna ci metteranno in fila per ottenere i fondi previsti. E naturalmente il nostro paese non si può permettere di aspettare perché l’indebitamento sta crescendo a vista d’occhio. - (PRIMAPRESS)