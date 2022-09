Oggi i funerali di Elisabetta II a Westminster Abbey con 500 tra reali e leader mondiali

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Questa mattina l'ultimo saluto del mondo alla regina Elisabetta II. Dopo la camera ardente alla Westminster Hall aperta nei giorni scorsi per consentire le testimonianze di vicinanza alla sovrana con file interminabili, il feretro è ora nell'Abbazia di Westminster, lì dove Elizabeth si era sposata con Filippo ma dove sono sepolti anche Elisabetta I e Isac Newton. I funerali nell'abbazia avranno luogo a partire dalle 11 di oggi 19 luglio, con 2.000 ospiti, 500 tra reali e leader mondiali. Da Mattarella a Biden giunti ieri sera nella capitale del Regno Unito, da Steinmeier a Macron e poi re Felipe di Spagna, i reali di Norvegia, Svezia, Danimarca e Monaco, l'imperatore giapponese Naruhito e i leader dei Paesi del Commonwealth. Alcuni erano già arrivati per il ricevimento a Buckingham Palace: i leader di Irlanda, Nuova Zelanda, Canada, Brasile. Il presidente USA, Biden ha commentato: "Il mondo è migliore grazie a lei,fortunati averla avuta per 70 anni".

Re Carlo III Carlo ha ringraziato tutti quelli che hanno espresso vicinanza a lui e alla sua famiglia dal momento della morte della madre, avvenuta lo scorso 8 settembre. "Ringrazio tutte le persone che hanno mostrato il loro sostegno - ha detto il Re e figlio - A Londra, a Edimburgo, a Hillsborough e Cardiff ci siamo commossi oltremisura per tutti quelli che si sono premurati di venire a rendere omaggio al servizio di tutta una vita della mia cara madre".

Ieri sera i rintocchi del Big Ben hanno segnato l'inizio del silenzio, calato sulla capitale,mentre migliaia di persone nelle strade, nei locali, nei pub si sono alzate in piedi o si sono raccolte con il capo chino. Lo stesso rintocco d'orologio segnerà altri 2 minuti di silenzio oggi a margine della sepoltura dopo il funerale. - (PRIMAPRESS)