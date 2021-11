Oggi Austria in lockdown, da febbraio obbligo vaccino. Ipotesi super green pass per l'Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi l'Austria è di nuovo in lockdown. E' il quarto blocco nazionale nel Paese dall'inizio della pandemia e durerà fino al 12 dicembre, quando sarà fatta una nuova valutazione. A partire da febbraio sarà il primo Stato a rendere obbligatoria la vaccinazione che al momento fa registrare l'indice più basso di copertura al di sotto del 50% tra i paesi Ue. Intanto le autorià chiedono a tutti i cittadini, anche i vaccinati,di restare a casa, salvo per motivi di lavoro o necessità. Chiusi bar e ristoranti,aperte le scuole.Il lockdown è stato imposto a causa della crescita del contagio e dei morti durante tutto il mese. In Italia si sta discutendo, invece, di introdurre un super green pass solo per i vaccinati e creare forti restrizioni per i non vaccinati così come stanno chiedendo i governatori delle regioni per evitare un nuovo lookdown che sarebbe fortemente penalizzante per l'80% dei cittadini che invece hanno anche assunto la doppia dose di vaccino e si accingono alla terza. - (PRIMAPRESS)