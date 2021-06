Oggi apertura del Consiglio Europeo tra report Covid, ripresa economica e migrazione

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli arrivi dei capi di stato che prenderanno parte oggi alla riunione in presenza del Consiglio Europeo, sono previsti per le ore 12. Il Consiglio farà il punto sulla situazione vaccinale su cui si continuerà a mantenere alta la guardia. Proprio ieri Angela Merkel aveva detto che non si risolverà molto facilmente l'emergenza per via delle molteplici varianti. Una situazione che crea ancora difficoltà nella libera circolazione in tutta l'Europa sia pure con l'introduzione del green pass. Con una nota del presidente del Consiglio, Charles Michel è stato chiesto di presentare un rapporto sulle singole situazione dei paesi membri. Altro argomento sul tavolo è la ripresa economica e lo stato di avanzamento dell'attuazione Next Generation Ue. Il premier Mario Draghi esporrà al Consiglio il piano che ieri ha illustrato nelle sue linee programmatiche al parlamento italiano fornendo i dettagli degli asset principali. Nella due giorni che parte oggi si discuterà anche della politica economica della zona euro, con politiche di investimenti e report dell'unione bancaria. Ma come ha già anticipato nei giorni scorsi, Draghi lo stesso premier solleciterà un confronto sull'emergenza migranti chiedendo un piano efficace di rimpatri ma anche di intensificazione di rapporti con i paesi posti lungo le rotte delle migrazioni. Primo fra tutti anche la Turchia dopo le frstture e tensioni che si erano creato tra Umione Europea e la Mezzaluna. Altro capitolo, la Russia nel tentativo da una parte di contenere la violazione di diritti umani come nel caso Navalny e dall'altra di ricostruire un dialogo diplomatico più stutturato. - (PRIMAPRESS)