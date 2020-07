Oggi alla Camera la richiesta di Conte per prolungamento "Emergenza e poteri speciali"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il Senato oggi tocca alla Camera accogliere le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle ulteriori iniziative in relazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. E si attendono le stesse reazioni dell’opposizione che pone la questione non solo sulla semantica della ”emergenza” ma anche sui contenuti. In pratica conte chiede di estendere i suoi Dpcm fino al 31 ottobre per fronteggiare ancora il coronavirus. Le dichiarazione d’aula in Senato di ieri del Pd e del M5S in pratica hanno respinto la contestazione della destra che dichiararsi ancora in uno stato d’emergenza mette in cattiva luce l’Italia non solo in Europa ma anche nel turismo frenando l’incoming estero per la paura di un’epidemia ancora in corso. Tuttavia basta guardare l’evoluzione della notizia dell’emergenza in Italia riportata sulla stampa straniera per comprendere le preoccupazioni di Salvini e compagni. Ma il rischio è anche sui mercati finanziari perché la parola “emergenza” crea anche in quel caso qualche titubanza.

Oggi, dunque con queste premesse Conte chiederà ancora il prolungamento dello stato d’emergenza e ai suoi “poteri speciali”. E sempre oggi si voterà anche sullo scostamento di bilancio, altri 25 miliardi, fondamentali per pagare casse integrazioni e sussidi. Giovedì, poi, il passaggio forse più incerto, quello sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda della nave della Ong Open arms. Dunque una settimana difficile prima delle vacanze estive del Parlamento.

Ieri in Audizione in Commissione Bilancio il Ministro Gualtieri aveva confermato lo stanziamento delle risorse per gli Enti Locali con lo scostamento di bilancio. “Grazie al tavolo di monitoraggio congiunto ANCI-IFEL e MEF, richiesto fin da subito all'interno della Cabina di regia governo-enti locali di cui faccio parte - scrive il Componente della Commissione Bilancio di Forza Italia, Roberto Pella - si é reso evidente l'enorme ammontare del minor gettito e delle mancate entrate nonché dei maggiori costi per la gestione dell'emergenza sanitaria e da ultimi quelli dedicati alla riapertura della scuola, ed é perciò risultato chiaro alla maggioranza il rischio concreto che i Comuni non garantissero continuità nei servizi essenziali ai propri cittadini. Attendiamo ora di conoscere l'esatto ammontare dello stanziamento, sia per le risorse dedicate alla spesa corrente sia per la quota che il Ministro ha annunciato per potenziare gli investimenti pubblici. Solo così saremo in grado di valutare la bontà di un nuovo scostamento che, come ha dichiarato il Presidente Berlusconi, non potrà essere data per scontata, per così dire "a scatola chiusa", bensì dovrà dimostrare di contenere e recepire anche gli input e le proposte di Forza Italia”. - (PRIMAPRESS)