Obbligo vaccino over 50: c’è il si del Consiglio dei Ministri per tutti i residenti in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha confermato quanto era trapelato dalla Cabina di Regia tenuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Il via libera unanime introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50. In Italia chiunque abbia più di 50 anni dovrà vaccinarsi, affinché sia tutelata «la salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza». L’obbligo vale fino al 15 giugno. Sono esentati i casi di «accertato pericolo per la salute», attestati dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In estrema sintesi significa che per entrare a lavoro, a partire dal 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati - compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati - che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro e sarà considerato «assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione». L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Tutte le imprese, senza eccezione dunque sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022. Ma la decisione riguarda anche gli over 50 che dovranno esibire il super green pass per entrare ad esempio nei centri commerciali, banche e parrucchieri. Insomma una stretta sulla fascia che ha creato maggiormente problemi nei ricoveri ospedalieri. Draghi non ha tenuto la conferenza stampa per annunciare le nuove misure ma ha affidato ad una comunicazione la sua dichiarazione puntualizzando che il provvedimento è stato preso per tutelare l'assistenza ospedaliera e per evitare che nuove ondate di contagi possano ricadere sul sistema economico. - (PRIMAPRESS)