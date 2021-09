Obbligo vaccinale e Green Pass, Draghi va dritto senza titubanze. L’outsider di governo Salvini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Estendere il Green pass e pronti a obbligo vaccinale e terza dose - Il presidente del consiglio Mario Draghi fa il punto post estate sulla situazione nazionale ed internazionale. Ovviamente la situazione Covid e le conseguenti decisioni politiche hanno occupato gran parte della conferenza stampa. Draghi annuncia l'intenzione del governo verso l'obbligo vaccinale. A chi gli chiedeva se questo è l'orientamento, Draghi ha risposto semplicemente "sì". Analogo "sì" è stata anche la risposta a chi gli chiedeva se si va verso la terza dose. Per quanto riguarda il Green Pass il presidente del consiglio dice che ci sarà sicuramente una estensione dell'uso del certificato. Resta da decidere, ha detto Draghi, "a chi e quanto svelti", ma "la direzione è quella". "Con il ministro Speranza ne stiamo parlando e discutendo da un po' di tempo. L'orientamento è che ci sarò un'estensione. Per decidere esattamente quali sono i vari passi, quali sono i settori che dovranno averlo prima, faremo una cabina di regia, come peraltro è stato chiesto dal senatore Salvini, ma la direzione è quella", ha spiegato Draghi. "Nella cabina di regia, chiesta da Salvini, decideremo a chi e quanto svelti". - (PRIMAPRESS)