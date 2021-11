Obbligo green pass: dopo il discorso di Macron in Tv attese le richieste per over 65

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Emmanuel Macron, il presidente francese, torna per la seconda volta in tv a reti unificate per avvertire i suoi cittadini che la pandemia non scherza. La Francia è nuovamente a rischio. Già a luglio scorso Macron era dovuto intervenire in tv per sollecitare la vaccinazione. E circa un milione di persone si erano prenotate per farsi iniettare la prima dose. "La pandemia non è ancora finita, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata". Ha detto il presidente francese in diretta tv. "Vaccinatevi! Conto su di voi". Macron ricorda che 6 milioni di francesi non si sono ancora vaccinati e avverte che dal 15 dicembre la validità del green pass per gli over 65 sarà condizionata alla terza dose del vaccino contro il Covid. - (PRIMAPRESS)