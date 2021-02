Nuovo Governo: il giuramento dei 23 ministri dinanzi al Presidente della Repubblica

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Giuro di essere fedele alla Repubblica.....” Alle 11,57 Mario Draghi ha giurato dinanzi al Presidente della Repubblica con la voce che ha tradito una leggera emozione per il carico di responsabilità a cui è stato chiamato il Presidente del Consiglio. E poi hanno firmato via via tutti i ministri iniziando da Colao, D’Incà e Brunetta. Una cerimonia iniziata con pochi minuti d’anticipo rispetto all’orario fissato delle ore 12. Una circostanza che sembra confermare una delle abitudini di Mario Draghi: arrivare agli appuntamenti con 3 minuti di anticipo tanto da tenere il suo orologio con le lancette spostate in avanti. L’atmosfera sobria, senza parenti, e con una circostanza che verrà ricordate per il giuramento con la voce filtrata dalle mascherine e la penna per la firma dell’incarico continuamente igienizzata. La cerimonia si è conclusa con la foto di rito dei 23 ministri incaricati (tra cui 8 tecnici e 8 donne). Alle 12,36 sono usciti i primi ministri dal Quirinale. Alle 12,46 gli onori militari al Presidente del Consiglio con il pacchetto dei Granatieri di Sardegna all'interno di Palazzo Chigi per poi passare nella Sala dei Galeoni per il tradizionale passaggio della campanella tra il premier uscente Giuseppe Conte e Mario Draghi avvenuto alle 13,13. Un passaggio formale che sarà seguito dal giuramento del Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Saluto del picchettò d'onore anche al premier uscente Conte. - (PRIMAPRESS)