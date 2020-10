Nuovo Dpcm anti-Covid: Speranza (Salute): "Mascherina all'aperto e controlli assembramento"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro della Salute, Roberto Speranza è intervenuto nell’Aula della Camera per informare della vicenda epidemiologica in costante evoluzione e dell’emergenza sanitaria che sarà oggetto di un nuovo Dpcm che molto probabilmente domani dovrà essere rinnovato perché in scadenza.

“Il prossimo Dpcm vuole essere prima di tutto un confronto parlamentare ma mi preme esporre un quadro generale con dati internazionali nel mondo che ha visto superare i 35 milioni ed un milione di decessi. In Spagna, Francia Belgio Gran Bretagna, lì dove sono state allentate misure ora si adottano misure restrittive. Una tendenza che sta interessando tutti i paesi europei. L’Italia sta tenendo ma è sbagliato immaginare di esserne fuori”. ha detto Speranza nel suo intervento.

“C’è una fase di peggioramento oggettivo. Oggi non abbiamo una territorialità i numeri ci segnalano che la crescita del virus è generalizzata. Nessuna regione può sentirsi fuori dai rischi. In queste ore ci sarà da ripristinare la massima condivisione tra Stato-Regioni, quest’ultime potranno assumere misure più restrittive ma occorrerà un coordinamento. L’emergenza non è finita e dobbiamo farci i conti. L’impalcatura dell’emergenza con la protezione civile e tutti gli strumenti messi in atto vanno rinnovati. Rispetto ai terremoti e le alluvioni che si consumano in un arco di tempo qui invece siamo difronte a qualcosa che continua. In questo Dpcm, dovremo affrontare tre regole fondamentali del Dpcm che andremo a proporre: la prima utilizzo corretto delle mascherine, essenziali per ridurre la diffusione del Covid. Mascherine anche all’aperto. Vanno usate, la maggior parte dei contagi avviene all’interno delle relazioni amicali. Il loro utilizzo sarà esteso in maniera continuativa all’aperto. Infine - ha continuato Speranza - osservare il distanziamento di un metro e il divieto di assembramenti, già c’è ma bisognerà incentivare i controlli per il rispetto. Ed infine il lavaggio delle mani fondamentale.”.

Il ministro ha anche ricordato i 120 mila test al giorno praticati e gli obiettivi successivi saranno di aumentare il tracciamento con l’App Immuni ed un maggiore uso dei test antigienici come sperimentato negli aeroporti.

“Arriveremo presto al vaccino ma nel frattempo dobbiamo convivere con il virus. Ho presentato un piano di rafforzamento per il SSN attraverso il suo piano europeo. La battaglia sanitaria è la sfida anche per la ripartenza del Paese”. - (PRIMAPRESS)