Nuovo Dpcm anti-Covid: Conte firma e accelera su misure di ristoro per categorie a rischio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente del Consiglio Conte ha firmato nella notte, a quanto si apprende, il nuovo Dpcm con la stretta per contenere il contagio da Covid. Atteso il discorso del premier ad ore. Il provvedimento conterrebbe, tra l'altro, la chiusura per bar, gelateria e ristoranti alle 18, ma non la domenica. La stretta sarà valida da domani fino al 24 novembre. Il governo sta anche accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 mld per le categorie messe in difficoltà dalle misure.Forse nelle prossime ore nuovo Consiglio dei Ministri. - (PRIMAPRESS)