Nuova sparatoria in Usa: donna uccisa e 7 persone ferite in Oklahoma

USA - Mentre ieri Biden si commuoveva durante la messa funebre per le 21 vittime della scuola elementare nel Texas, oggi l'america indiscriminatamente armata e dal grilletto facile, fa i conti con un'altra sparatoria negli Usa. Durante un festival all'aperto a Taft, in Oklahoma, una donna di 39 anni è morta e altre 7 persone sono rimaste ferite da un 26enne che ha iniziato a sparare.Secondo alcuni testimoni, la sparatoria sarebbe avvenuta a seguito di un diverbio Spari anche in Tennessee, dove sei giovani sono rimasti feriti da proiettili nel corso di una lite, a Cattanooga.Due di essi sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni. La polizia ha arrestato una persona, che poi è stata rilasciata.