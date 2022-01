Nuova eruzione a Tonga: allarme della Croce Rossa per circa 80 mila senza tetto

(PRIMAPRESS) - OCEANIA - Ancora un'eruzione nel Sud Pacifico nell'isola di Tonga. L'eruzione ha ricoperto le isole del Pacifico di cenere, ha interrotto l'alimentazione e ha interrotto le comunicazioni. Fino a 80.000 persone potrebbero essere colpite, ha detto alla BBC la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC). Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha affermato che lo tsunami ha provocato "danni significativi". Finora non sono stati segnalati decessi ma è ancora presto per dirlo. Le informazioni, infatti, restano scarse e la Nuova Zelanda e l'Australia stanno inviando voli di sorveglianza per valutare l'entità del danno.

La New Zealand Defence Force ha twittato che un aereo era partito per "assistere in una prima valutazione d'impatto dell'area e delle isole basse". Katie Greenwood dell'IFRC nelle Fiji ha affermato che è urgentemente necessario un aiuto.

"Sospettiamo che potrebbero esserci fino a 80.000 persone in tutta Tonga colpite dall'eruzione stessa o dall'ondata di tsunami e dall'inondazione a seguito dell'eruzione", ha affermato. "È stato uno shock per le persone, quindi nutriamo una certa preoccupazione per quelle isole esterne e siamo molto ansiosi di ascoltare le persone". - (PRIMAPRESS)