Nuova consiliatura Csm, Mattarella: "L'autonomia è pilastro della democrazia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica ha aperto la nuova consiliatura del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) affermando l'autonomia della magistratura come pilastro della democrazia: "E'stata una consiliatura complessa,segnata da gravi episodi che l'hanno colpita".Così il Presidente Mattarella per l'insediamento del nuovo Csm. Ringrazia il vicepresidente Ermini per "l'alto senso delle istituzioni". "L'indipendenza della magistratura è un pilastro della nostra democrazia". Il Csm "deve garantire autonomia e indi- pendenza della giurisdizione e l'attività dei magistrati anche in condizioni insidiose",sottolinea. "La magistratura ha risorse per affrontare le difficoltà e assicurare rispetto della legalità". - (PRIMAPRESS)