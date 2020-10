Norme anti-Covid: oggi voto in Aula della Camera dopo l'informativa di Speranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva oggi 7 ottobre, nell’Aula della Camera, il voto sulle risoluzioni presentate ieri alle comunicazioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sul contenuto dei provvedimenti che caratterizzeranno il nuovo Dpcm relativamente alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le misure anticipate da Speranza riguardano sopratutto l’uso costante della mascherina anche all’aperto (in vicinanza di persone non conviventi) ed i controlli da parte delle forze dell’ordine per il rispetto della nuova regola che entrerebbe in vigore dopo l’approvazione del decreto. Per chi non osserva la regola potrebbe scattare una multa a partire da 400 euro. Continuano ad essere esenti dal provvedimento le persone che stanno svolgendo un’attività sportiva, i bambini al di sotto dei sei anni e soggetti con patologie respiratorie o disabili incompatibili con l’uso della mascherina. C'è da precisare che quanto già introdotto da singole regioni resta in vigore. Nonostante l'incremento dei casi e la preoccupazione di nuovi focolai possibili, al momento non è previsto nessun coprifuoco come sta già accadendo in Franci, Germania e UK. - (PRIMAPRESS)