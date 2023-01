Nord Corea: dichiarato un lockdown di 5 giorni per una malattia respiratoria non accertata

(PRIMAPRESS) - NORD COREA - È stato dichiarato lo stato di lockdown a Pyongyang per una emergenza sanitaria. Le autorità della capitale nordcoreana Pyongyang hanno ordinato un lockdown di 5 giorni a causa dell'aumento dei casi di una"malattia respiratoria non specificata". Lo hanno riportato media locali, citando un avviso del governo. Ieri gkibstessi media riferivano di persone intente a fare scorta di merci per paura di assalto in caso il periodo di chiusura dovesse prolungarsi. Nell'avviso si afferma che tra le malattie attualmente diffuse nella capitale figura il raffreddore comune mentre il Covid-19 non viene menzionato. - (PRIMAPRESS)