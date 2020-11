Nominato il nuovo Commissario alla Sanità della Calabria: è l'ex prefetto Guido Longo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La storia infinita per la nomina del nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria, sembra terminata. Dopo la bocciatura di Agostino Miozzo che aveva alzato il tiro chiedendo superpoteri, il Consiglio dei Ministri ha deciso per l’ex prefetto Guido Nicolò Longo. La scelta ancora una volta non è ricaduta su un tecnico della sanità ma su un uomo dello Stato con l’obiettivo di mettere fine all’intreccio di malaffare che in Calabria ha sempre impedito una gestione efficiente della sanità. - (PRIMAPRESS)