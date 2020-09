No-Mask: un migliaio davanti alla Bocca della Verità senza mascherine e con bambini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Solo un migliaio di manifestanti per protestare con slogan contro la “dittatura sanitaria”. L’appuntamento alla Bocca della Verità a Roma, luogo simbolo scelto per la narrazione dei motivi del dissenso verso l’uso delle mascherine, del distanziamento, del vaccino ma anche contro Grillo e Papa Francesco. Idee tante, confuse e gettate in piazza anche trascinando bambini. "Noi non siamo negazionisti, noi non neghiamo niente se non la strategia del terrore che è stata portata avanti in questi mesi. Hanno sbagliato a curarli intimando le persone e condannandole a morte, siete degli assassini", dice uno dei primi intervenuti dal palco ma anche gli altri non si distinguono per argomentazioni o per evidenze a sostegno della loro battaglia. - (PRIMAPRESS)