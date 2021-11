Niger, attacco jihadista nella regione di Tillabéri: 69 i morti. Imboscata al sindaco di Banibangou

(PRIMAPRESS) - NIGER - È di almeno 69 membri delle milizie di autodifesa nigeriane il bilancio dei morti in un attacco al loro villaggio in Niger, vicino al confine con il Mali, nella regione di Tillabéri. La regione è da tempo teatro dall'inizio dell'anno di attacchi jihadisti. L'azione risale a martedì,ma non è stata confermata fino a stasera dal governo nigeriano. "Il sindaco del comune di Banibangou in viaggio con una delegazione di cittadini dello stesso comune, è caduto in un'imboscata tesa da banditi armati non identificati". Dichiarato un lutto nazionale di 48 ore. - (PRIMAPRESS)