New York: 19 morti e 63 feriti in un incendio nel Bronx. Adams: “Una situazione tremenda”

NEW YORK - Un incendio divampato in un appartamento a New York nel quartiere del Bronx ha provocato 19 morti, fra cui 9 bambini, e almeno 63 feriti, fra cui almeno 13 in condizioni critiche. A causare la morte della maggior parte delle persone le forti esalazioni di fumo. Anche gran parte dei feriti pre- sentano problemi dovuti alle esalazioin. "Un momento terribile per la città, una situazione tremenda", ha dichiarato il neosindaco di New York Eric Adams, appena giunto sul luogo dell'incendio.