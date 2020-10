Nel pomeriggio a Cosenza i funerali di Jole Santelli

(PRIMAPRESS) - COSENZA - Si terranno oggi pomeriggio in forma strettamente privata a Cosenza le esequie per la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La cerimonia funebre si terrà nella chiesa di San Nicola. La governatrice della Calabria lottava da tempo contro una grave malattia. Si è spenta ieri nella sua casa di Cosenza a 51 anni. Stamane, sempre nella chiesa di San Nicola, è stata allestita e aperta la camera ardente. A Catanzaro proclamato per oggi il lutto cittadino. Domani una camera ardente verrà allestita anche nella Cittadella regionale. - (PRIMAPRESS)