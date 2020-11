Nehammer (Interni): “Restate a casa. Oggi scuole chiuse”. Polizia a caccia di un altro attentatore

(PRIMAPRESS) - VIENNA- “Abbiamo a che fare ci un attacco terroristico. La polizia sta indagando sulle generalità dell’attentatore ucciso dalla polizia. Posso dire che era molto armato- ha detto il ministro dell’Interno Karl Nehammer - Domani le scuole sono chiuse, muovetevi solo se avete professionali urgenti. Dobbiamo essere uniti per consentire alla polizia di trovare gli altri responsabili. Se qualcuno attacca la polizia attacca tutti noi”. I feriti sono 15 e 7 in gravi condizioni tra cui un poliziotto operato d'urgenza. In una vasta area della città ci sono in campo tutti gli specialisti antiterrorismo intenti a ricercare almeno un altro attentatore. Domani alle 6 del mattino ci sarà una conferenza stampa di aggiornamento mentre da domani l’Austria sarà in lockdown per il coronavirus. - (PRIMAPRESS)