Negoziato Ucraina: Kiev cerca un "cessate il fuoco immediato", la Russia non dice ma ascolta

(PRIMAPRESS) - BIELORUSSIA - La lunga giornata di negoziati iniziati questa mattina in una località al confine tra Ucraina e Biolorussa a nord di

chernobyl, ha portato qualche segnale di una fine possibile del conflitto che forse è andato oltre lo scetticismo con cui era stato accolto dal governo di Kiev. I delegati ucraini e russi si sono seduti questa mattina intorno alle 10,30 ora italiana. I colloqui sono andati per circa 6 ore e mentre si trattava ci sono state segnalazioni di bombardamenti russi intensificati nelle città dell'Ucraina orientale.

La Russia non avrebbe chiarito i suoi obiettivi per i colloqui, ma CBS News ha riferito che le richieste chiave dell'Ucraina erano un cessate il fuoco immediato e il ritiro di tutte le truppe russe. Funzionari russi hanno affermato che la riunione si era conclusa in prima serata e che le rispettive delegazioni stavano tornando nelle loro capitali per discutere nelle loro sedi, gli scambi avuti nei negoziati. - (PRIMAPRESS)