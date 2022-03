Negoziato Russia-Ucraina: un cauto spiraglio per corridoi ma in direzione della Polonia

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Si è, concluso terzo round di negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina. "Piccoli progressi su corridoi umanitari". Così il consigliere di Zelensky, Podolyak, si espresso in modo cauto a chiusura del terzo round del negoziato tenutosi a Brest, in Bielorussia. Mosca ne ha aperti sei ma 'solo verso la Russia' dicono gli ucraini. La giornata è stata caratterizzata proprio dallo scambio di forti accuse per il fallimento dei corridoi. Il nuovo round "non è stato all'altezza delle aspettative" di Mosca,ha riferito il capo negoziatore russo,Medinsky,precisando che i negoziati continueranno. - (PRIMAPRESS)