Negoziato Russia-Ucraina: tutto rinviato alla prossima settimana. Si ai corridoi umanitari

(PRIMAPRESS) - BREST (BIELORUSSIA) - Sul tavolo della trattativa per cercare un accordo di un cessate il fuoco c'erano le pretese sempre più alte del governo di Mosca e come era prevedibile non è bastato per ipotizzare alcunchè. Quindi tutto rimandato ad inizio settimana prossima. Del resto questa mattina Putin aveva già alzato la posta nella telefonata avuta con Emmanuel Macron. E la sensazione è che la Russia stia adottando una strategia della tensione per tenere alla corda Ucraina ma anche l'Occidente. Il secondo incontro fra le delegazioni di Russia e Ucraina è incominciato con una stretta di mano a Belovezhaskaya Pushcha nella regione di Brest al confine fra Polonia e Bielorussia. Ma una stretta di mano a cui non ha fatto seguito una disponibilità maggiore da parte dei russi. Della delegazione ucraina ha fatto parte anche il ministro della difesa Olesiy Reznikov. Kiev chiede il ritorno alla situazione precedente l'invasione russa e l'apertura di corridoi umanitari. La Russia vuole invece la demilitarizzazione dell'Ucraina e ottenere uno status di neutralità del paese fugando la prospettiva dell'adesione alla Nato e la conferma del riconoscimento delle due repubbliche indipendenti del Donbass. Un punto, tuttavia, è stato raggiunto per tregua (breve) e corridoi umanitari autorizzati. Nei colloqui-ha detto il capo negoziatore russo,Medinsky-sono stati raggiunti "progressi significativi.Le posizioni di Russia e Ucraina -ha aggiunto- sono chiare.Un accordo è stato raggiunto su alcune delle questioni sollevate" ha detto ancora.Discusse questioni umanitarie e militari. - (PRIMAPRESS)