Negoziati Ucraina: Zelensky respinge la proposta russa di incontrarsi in Bielorussia

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Mentre gli spari continuano tutt'intorno a Kiev si fa largo l'ipotesi di un negoziato ma che è tutto in salita anche per il luogo dove dovrebbe tenersi. Mosca disponibile a farlo ma impone il terreno della Bielorussia che il governo di Kiev respinge. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Peskov, precisando che una delegazione di Mosca è già nella città bielorrusa di Gomel ad aspettare i rappresentanti di Kiev. "Certo che vogliamo la pace, vogliamo un incontro, l'abbiamo proposto (..) ma non in un Paese dove volano i missili", ha dichiarato il presidente ucraino,Zelensky,in un videomessaggio. "Varsavia, Budapest, Baku, Istanbul, dove volete", ma non in Bielorussia. - (PRIMAPRESS)